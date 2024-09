Filho de Antônio Fagundes lamenta falta de oportunidades de trabalho

- Foto: Reprodução/Instagram @bruno.fagundes

O Filho de Antônio Fagundes, o ator Bruno Fagundes, de 35 anos, desabafou sobre sua carreira revelando estar passando por uma fase de instabilidade emocional e lamentou a falta de oportunidades de trabalho.

Em entrevista à revista ‘Quem’, Bruno falou sobre a frustração que sentiu por criar expectativas após participar de uma peça de sucesso.

"Após fazer A Herança, que foi um sucesso, a gente imaginava e tinha a expectativa de que eu ia ficar o próximo ano inteiro emendando um trabalho no outro e não foi bem isso que aconteceu. Foi muito frustrante entender que um trabalho que teve tanta dedicação e que foi tão difícil de fazer não me gerou tantas oportunidades dentro do meu mercado. A profissão é assim mesmo", contou.

Recentemente, o ator fez um desabafo nas redes sociais, em que pontuou suas lamentações com o mercado de trabalho da área artística e como isso impacta sua saúde mental. De acordo com ele, é necessário falar sobre o assunto.

"A gente está vivendo um momento de solidão e às vezes de não poder contar com pessoas que são super próximas. Não foi um momento de crise, mas de dividir um pensamento que estava elaborando há um tempo. Tem uma ideia falsa de felicidade total o tempo inteiro e de que as batalhas internas são sempre vencidas.", pontuou Bruno.

"Advogo muito a favor da gente falar sobre saúde mental, ainda mais na minha área, em que a gente tem que lidar com muita rejeição. Naquele momento fiquei com vontade de compartilhar um pouco mais de sinceridade e não só as aparências", concluiu.