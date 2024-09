Paolla Oliveira rejeita conversa com Yasmin Brunet e causa mal-estar

Yasmin Brunet ficou desapontada - Foto: Reprodução | Instagram

Climão! Paolla Oliveira estava prestes a entrar na área VIP do Rock in Rio quando foi abordada por um produtor, que a convidou para uma entrevista com Yasmin Brunet. A atriz, no entanto, recusou educadamente. "Ela vai querer que eu faça uma dancinha, e hoje não estou preparada para isso", justificou Paolla com bom humor.

De acordo com o F5, o produtor até tentou insistir, dizendo que seria uma entrevista rápida, mas Paolla respondeu sem hesitar: "Faço na saída, prometo", e seguiu seu caminho.

A equipe de Yasmin, ao receber a recusa, ficou visivelmente desapontada, e a ex-BBB reagiu com surpresa à situação. Durante o festival, Paolla assistiu ao show de seu namorado, Diogo Nogueira.