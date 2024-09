Daniela Mercury diz que banco foi “machista": “Palavra masculina”

Daniela Mercury quebrou o silêncio sobre a polêmica - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Daniela Mercury quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo o incidente em que lançou um banco do palco durante um show na Bahia no último sábado, 14. O gesto surpreendeu o público e gerou grande repercussão nas redes sociais.

Após a circulação do vídeo do momento, Daniela se pronunciou através de uma carta aberta, explicando que sua atitude foi uma resposta a uma situação de machismo.

“Querido Banquinho, veja bem, não foi nada pessoal. Eu nem te conhecia até ontem à noite. Fiquei bem chateada da minha equipe não ter tirado você dali. O palco é meu templo, pô, meu lugar de expressão artística. Foi ali que entramos num impasse, mesmo sem nos conhecermos: era eu ou você. Eu tinha que começar o show e você não se movia… Nem dançava, nem cantava, nem se recolhia (como devia ser). Eu chamei um assistente, chamei outro, ninguém se movimentava”, começou ela.

“Não fui atendida porque certamente banco é uma palavra masculina. Não parece, mas muita gente tem resistência em receber ordem de mulher. Aí eu te pergunto, como se estivéssemos em uma mesa de bar, banquinho: Se fosse um artista homem, íam desdenhar dos meus pedidos repetidamente?”, questiona.

Em sua declaração, Daniela levantou a questão de como mulheres são tratadas de forma diferente em posições de liderança.

“Só nós mulheres sabemos o que passamos para liderar e sobreviver no selvagem mundo masculino. Aí quando reagimos como eles, somos chamadas de loucas e querem nos queimar, como fizeram com as bruxas. Pois vou dizer: se todas as mulheres fossem “loucas” ao menos uma vez na vida, já estaríamos sendo respeitadas e teríamos posição de igualdade com os homens. Cada mulher que se impõe, nos liberta. Eu me libertei ontem tirando você, banquinho ( nada pessoal, repito!) do meu palco”.

Por fim, Daniela também surpreendeu ao revelar que, após o ocorrido, comprou o banco e o colocou em sua sala de estar. “Símbolo do meu empoderamento e da minha liberdade", finalizou a cantora.

Empresária detonou Daniela Mercury após polêmica

A empresária Tati Mandelli, fundadora da Tidelli e responsável por produzir o móvel arremessado por Daniela Mercury publicou um vídeo nas redes sociais detonando a atitude de Daniela e questionando o comportamento da artista.

"Ela recebeu um produto nosso que está lá em exposição na Casacor, uma peça de lançamento, uma banqueta de bar, e arremessou ela como se lixo fosse. Eu gostaria de dizer para essa senhora, que se diz artista, que na verdade a Tidelli emprega 700 pessoas na Região Metropolitana de Salvador. Faz um produto que vai para dois lugares do mundo, e que nem ela e nem ninguém pode jogar como se fosse lixo", disse a empresária.

"Lixo mesmo é essa cantora que não tem elegância, nem respeito às pessoas. É essa cena lamentável que a gente vê. Para dizer que nós empresários não sabemos tratar os artistas. E os artistas, sabem tratar os empresários com respeito?", finaliza.