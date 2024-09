Exclusivo! Banda famosa deve trazer bloco de volta no Carnaval 2025

Folia momesca deve chegar repleta de novidades - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A Banda Mel, um dos ícones da música baiana, celebra seus 40 anos de história. Com uma carreira marcada por sucessos e inovações musicais, o grupo se prepara para lançar um novo projeto audiovisual e planeja um retorno especial para o Carnaval de 2025.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o vocalista Robson Morais, que participou do Papo Reto, da A TARDE FM (103,9), revelou que a banda está negociando para puxar um bloco na folia do ano que vem.

“A gente tem, sim, uma expectativa de puxar um bloco, estamos em conversação para ver se todas as coisas se alinham, porque não é só puxar um bloco, tem que puxar um bloco que tenha a nossa cara, que curta o nosso som, que tem estrutura que possa oferecer à gente nos apresentar no horário bacana, para que a gente possa desenvolver também o nosso trabalho de uma forma legal”, explicou ele.

Robson também revelou que a banda recebe muitas propostas para tocar fora da capital baiana, mas que o grupo não pretende se afastar da cidade, a qual considera a sua “casa”.

“A gente tem uma oferta gigantesca para fazer Carnaval fora da cidade. É possível que isso aconteça, sim, mas a gente vai reservar um ou dois dias para fazer o carnaval de Salvador, porque para a gente também é muito importante estar na nossa casa”.

Carnaval ameaçado?



Robson ainda rebateu uma declaração do empresário do ramo do entretenimento, Fábio Almeida. Ao Portal A TARDE, ele disse acreditar que "o Carnaval não vai existir daqui a 10 anos".

Para o artista, a festa não vai se reduzir a bailes e fanfarras. No entanto, ele concorda que as grandes estruturas “estão cada vez mais caras e difíceis de produzir". “Acho até que esse advento do pranchão ajudou muito, porque é uma estrutura menor. A gente fica mais próximo do público”.

“Mas não acredito nisso [de que os grandes blocos vão sumir], acho que o público também não vai aceitar. A minha opinião é essa, tudo pode continuar, talvez com mais atrações e dirigidas em espaços complexos, e mais organizado para não ficar ‘buracos’ entre os trios”.

Spoiler do audiovisual

Nesta sexta-feira, 13, a Banda Mel grava o seu audiovisual na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A gravação vai contar com participações especiais de grandes nomes da música baiana e nacional, como Luiz Caldas e Daniela Mercury.

Segundo ele, o projeto promete trazer um misto de nostalgia e inovação. Clássicos que marcaram a trajetória da banda estarão presentes, mas também haverá espaço para novidades. Entre elas, Robson destacam três músicas novas, incluindo "A Felicidade," uma canção inspirada na música italiana que traz uma mensagem de esperança e amor.

Além disso, o projeto conta com uma faixa especial que homenageia a raiz da música baiana: “Olodum, Reggae Blues” (título ainda em definição com os compositores).

“Durante esse período agora que a gente vai estar tratando dos 40 anos da Banda Mel e o próximo ano são os 40 anos da Axé Music, a gente vai continuar produzindo ao longo do ano”.