Banda Mel anuncia gravação de DVD com convidados especiais

Primeiro lote de ingressos custa R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira) - Foto: Divulgação

Dono de alguns dos maiores sucessos da axé music, a Banda Mel vai comemorar os seus 40 anos de história com um show especial no dia 13 de setembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O primeiro lote de ingressos custa R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira), e começarão a ser vendidos a partir do dia 15 de julho na plataforma Sympla e na Bilheteria do TCA.

O show será transformado em DVD. No repertório, não faltarão os grandes hits como “Crença e Fé”, “Prefixo de Verão” e “Baianidade Nagô”. Segundo a banda, a gravação vai contar com participações especiais de grandes nomes da música baiana e nacional. Os artistas convidados ainda foram anunciados.

“São 40 anos de uma história que marcou definitivamente a música brasileira e que ajudou e ajuda a projetar a música baiana para o mundo. Isso tudo merece ser celebrado em um show especial, que estamos preparando com muito respeito por essa história e por nossos fãs”, antecipa a diva do samba-reggae, Márcia Short.

"Será um show para celebrar a nossa história e o nosso repertório, mas também para mostrar os passos futuros dessa marca tão consolidada na memória afetiva dos brasileiros. Isso através dos nossos hits, mas também com as novas músicas que estamos preparando”, completa Robson Morais.

SERVIÇO

Gravação do DVD da Banda Mel

Data: 13 de setembro de 2024

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Horário: 19h

Ingressos: a partir do dia 15 de julho no Sympla e Bilheteria TCA

