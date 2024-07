Salvador vai receber evento inédito com músicos de seis países

NEOJIBA Conecta é uma iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM) - Foto: Juan Luis Cortés

Em julho, Salvador vai receber um projeto pioneiro que reunirá trinta músicos da África e da América Latina. Batizada de NEOJIBA Conecta, a ação é uma iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), que administra o grupo sinfônico.

Inédito, o evento ocorrerá entre os dias 15 e 30 de julho no Parque do Queimado, sede do NEOJIBA. A programação incluirá oficinas de criação musical, masterclasses com renomados maestros, debates enriquecedores, ensaios colaborativos e uma série de apresentações abertas ao público.

"A iniciativa destaca nosso compromisso contínuo com a promoção do diálogo intercultural e a excelência no ensino e prática musical coletiva", afirma Fernanda Tourinho, diretora-geral do IDSM.

A ideia foi concebida por Ricardo Castro, diretor-geral do NEOJIBA, após um compromisso assumido na Academia de Orquestras Latino-Americanas, que aconteceu em fevereiro deste ano no Teatro del Lago, Chile, e teve o NEOJIBA como principal convidado.

Os participantes da primeira edição vêm de países como Colômbia, Peru, Equador, Chile, Angola e Moçambique, e são integrantes de programas como a Iberacademy, a Sinfonía por el Perú, a Orquestra Sinfónica Kaposoka e o Xiquitsi, projeto de Moçambique criado pela oboísta e ministra da Cultura Eldevina Materula, inspirado no NEOJIBA.

Apresentações públicas

Uma série de apresentações será aberta ao público, com entrada gratuita. O Parque do Queimado, na Liberdade, será palco do “Sarau do Sul Global”, que acontecerá nos dias 16, 17, 18, 23 e 25 de julho, sempre às 18h, com jovens de diferentes nacionalidades apresentando músicas tradicionais dos seus países.

Os músicos também participarão das comemorações pelo aniversário de 17 anos do NEOJIBA, que terá o Conecta como tema. Eles tocarão ao lado dos integrantes do projeto, em recitais e concertos especiais que acontecerão nos dias 19, 20 e 21/7, no Parque do Queimado.

O grande concerto de encerramento do NEOJIBA Conecta será realizado no Teatro Salesiano, em Nazaré, no dia 28/7, às 17h, sob regência do maestro Ricardo Castro. Os musicistas da Orquestra NEOJIBA Conecta apresentarão o prelúdio de "Os Mestres Cantores de Nuremberg", de Wagner, além de obras vibrantes de compositores latinoamericanos, como "Sensemayá", do mexicano Silvestre Revueltas, "Sonhos percutidos", do baiano Wellington Gomes, e "Huapango", do também mexicano José Pablo Moncayo.

O IDSM planeja manter e expandir o NEOJIBA Conecta nos próximos anos. "Este projeto não apenas celebra as riquezas culturais dos participantes, mas também se estabelece como um pilar essencial para a promoção da paz e da integração entre os povos", conta Ricardo Castro.

Serviço

NEOJIBA Conecta, com jovens músicos da América Latina e África

De 15 a 30 de julho, no Parque do Queimado (Liberdade), em Salvador

Apresentações públicas:

Saraus do Sul Global

Dias 16, 17, 18, 23 e 25/7, às 18h

Parque do Queimado (R. Saldanha Marinho, 10-32, Liberdade)

Entrada gratuita

Aniversário de 17 anos do NEOJIBA

Dias 19, 20 e 21/7

Parque do Queimado (R. Saldanha Marinho, 10-32, Liberdade)

Entrada gratuita

Concerto de Encerramento

Com a Orquestra NEOJIBA Conecta, sob regência de Ricardo Castro

Dia 28/7, às 17h

Teatro Salesiano (Praça Conselheiro Almeida Couto, 347 - Nazaré)

Entrada Gratuita