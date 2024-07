“Noite cheia de surpresas”, garante Duda Beat sobre show na Concha

Show marca o lançamento do álbum Tara & Tal - Foto: Divulgação

Após atravessar o país, a cantora recifense Duda Beat desembarca em Salvador para apresentar a turnê Tara & Tour. O show acontece na noite deste sábado, 6, a partir das 19h, na Concha Acústica. Os ingressos podem ser garantidos no Sympla ou na bilheteria.

>>> Duda Beat, Vatapá Comedy Club, Só Pra Contrariar e +: agenda da semana

O show marca o lançamento do álbum Tara & Tal, que incorpora uma variedade de estilos musicais, incluindo ritmos dos anos 1990 e 2000, como house, drum ‘n’ bass, boombap, dancehall e reggaeton, além de sons eletrônicos contemporâneos como EDM, Jersey club, drill, future bass, Lo-fi e funk.



“É um álbum onde eu misturo vários gêneros musicais que eu adoro. São gêneros que sempre me acompanharam, desde enfim, da década de 1990, 2000, início e fim da adolescência. São gêneros que realmente são animados, são para dançar e se refletem dessa forma [no show]: muita dança, muita energia no palco, para tirar o pé do chão mesmo e reverberar essa energia no público”, anima Duda.

A experimentação de novos estilos musicais é um ponto já presente no seu álbum anterior, Te Amo Lá Fora, o segundo da carreira.

“Eu sou uma cantora que gosta muito de me desafiar também, então cada álbum meu é uma maneira de mostrar também uma camada minha, coisas que eu gosto de ouvir. Então gosto de experimentar, de ouvir várias coisas e isso acaba refletindo nos meus álbuns. Em cada um quero trazer uma experiência para que o público também se divirta”, explica.

Esse ambiente de experiências e descoberta do próprio arcabouço musical caracteriza a evolução da carreira e identidade artística de Duda nesses últimos seis anos. Uma carreira, segundo a cantora, pautada na honestidade consigo e com o que coloca no mundo.

“Eu acho que é por isso que as coisas vão tão bem, porque é a minha verdade, sabe? E ao mesmo tempo, tem o fio condutor da vulnerabilidade, que é super importante para mim, que está presente nas minhas canções. Eu tenho visto essa evolução como uma evolução de mim mesma também, de uma menina que está se tornando cada dia mais mulher, principalmente”, observa.

Como todo artista que passa pela capital baiana, se apresentar na Concha tem um significado especial.

“Realizei esse sonho com a turnê Te Amo Lá Fora. E agora vai ser diferente, porque é um show novo. Eu não poderia estar mais feliz de fazer esse double check na Concha Acústica, porque é um lugar tão lindo e com a energia muito boa para fazer show”, afirma.

O show deste sábado será dividido em três atos, com banda completa e balé. O repertório inclui Saudade de Você, Preparada, Drama, Q Prazer, Doidinha, Teu Beijo, Desapaixonar, Por Aí Mozão, Night Maré, Baby, Quem Me Dera e Na Tua Cabeça.

“O público pode aguardar muito Tara &Tal, além de grandes sucessos dos outros álbuns. Vai ter muita dança nesse, agora eu tô dançando muito. Esse é um dos shows que eu mais danço e me divirto. Chego acompanhada de uma banda linda, um balé lindo e muita energia, então a galera pode aguardar uma noite cheia de surpresas”, antecipa Duda.

Trajetória de sucesso

Com mais de um milhão de ouvintes mensais em uma das principais plataformas de streaming de áudio, Duda Beat é apelidada como “rainha da sofrência pop”.

Seu álbum de estreia, Sinto Muito, foi lançado em abril de 2018. A fusão de ritmos brasileiros, que destaca especialmente a rica sonoridade do nordeste, conquistou tanto o público quanto a crítica, sendo incluído entre os dez melhores discos nacionais do ano pela revista Rolling Stone.

Em 2019, a artista divulgou singles em colaboração com artistas como Tiago Iorc, Gaby Amarantos, Lucas Santanna, Rashid, Mateus Carrilho, Jaloo, Illy, Romero Ferro, Omulu; e a faixa Seu Pensamento, especialmente criada para um projeto em homenagem à cantora Adriana Calcanhoto.

Em novembro de 2020, Duda participou da canção Não Passa Vontade, do duo Anavitória. O videoclipe, repleto de referências cinematográficas, fez muito sucesso.

No ano seguinte, a cantora lançou o EP Duda Beat & Nando Reis, com regravações e novos arranjos para músicas dos dois artistas. Em fevereiro, lançou a versão acústica de Bédi Beat em parceria com Zé Ibarra (da banda Bala Desejo).

A faixa marca o último lançamento do álbum Sinto Muito. Seu segundo álbum, Te Amo Lá Fora, estreou com todas as músicas no top 200 do Spotify, no top 100 da Tidal e no top 100 da Apple Music. Além disso, a cantora foi destacada com um banner na Times Square, em Nova York.

Para o futuro, a cantora dá alguns spoilers do que vem por aí depois que finalizar a turnê. Os planos incluem uma versão deluxe do novo álbum Tara &Tal e um feat que, segundo ela, vem sendo aguardado há muito tempo pelos fãs.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.