Duda Beat, Vatapá Comedy Club, Só Pra Contrariar e +: agenda da semana

A agenda cultural desta semana em Salvador está repleta de opções para diversos públicos. E o melhor é que algumas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito.

Quem quiser dar boas risadas, Jhordan Matheus, João Pimenta, Matheus Buente e Tiago Banha traz a visão bem-humorada da nossa realidade na Concha, na sexta-feira, 5.

No sábado, 6, Duda Beat traz a Salvador a turnê ‘Tara & Tour’, que marca o recente lançamento do álbum “Tara &Tal”.

Já no domingo, 7, o grupo 'Só Pra Contrariar' pretende embalar o público ao som de vários sucessos durante a turnê 'Último Encontro', que marca a despedida oficial do cantor Alexandre Pires do grupo.

Explore as opções e planeje-se:

EXPOSIÇÃO



➡️ Antonios

📅 Quando: Sexta a domingo até 15 de julho

⏰ Horário: Das 16h às 19h

📌 Onde: M.E. Ateliê da Fotografia

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Coleção de Arte Popular Lina Bo Bardi

📅 Quando: Terça a domingo

⏰ Horário: 10h às 18h

📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Processos Criativos da Xilogravura

📅 Quando: Terça a domingo

⏰ Horário: 10h às 18h

📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

➡️ Exposição coletiva de arte indígena Nhe´ ? Se

📅 Quando: Até 4 de agosto

⏰ Horário: Terça a domingo, das 9h às 17h30

📌 Onde: Caixa Cultural Salvador

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Arquitetura e feminismo: sem começo nem fim

📅 Quando: Até 10 de julho

⏰ Horário: Segunda a sexta, das 9h às 19h; sábados, das 9h às 13h

📌 Onde: Instituto Cervantes de Salvador

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Bahia Afrofuturista: Bauer Sá e Gilberto Filho

📅 Quando: Até 28 de setembro

⏰ Visitação: Terça a quinta das 10 às 19h; sexta das 10 às 18h; sábado das 11h às 15h

📌 Onde: Galatea Salvador

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Comigo Ninguém Pode - A pintura de Jeff Alan

📅 Quando: 28 de julho

⏰ Horário: Das 10h às 17h30h

📌 Onde: Caixa Cultural Salvador

💲 Quanto: Gratuito

MÚSICA



➡️ Camerata Opus Lúmen

📅 Quando: Quinta, 4

⏰ Horário: 08:30

📌 Onde: Biblioteca Central dos Barris

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Rumpilezz Funfun no Passo

📅 Quando: Sexta, 5

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Escadaria da Igreja do Passo

💲 Quanto: Gratuito

➡️ Marcelo Jeneci - “Pra Sonhar”

📅 Quando: Sexta, 5

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 65 e R$ 130

➡️ CAMOMILÁ - TOUR: DÁ SAUDADE

📅 Quando: Sábado, 6

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 40 e R$ 80

➡️ Duda Beat

📅 Quando: Sábado, 6

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 70 e R$ 160

➡️ Pedro de Rosa Morais - O Último Romântico

📅 Quando: Sábado, 6

⏰ Horário: 17h

📌 Onde: Teatro Gamboa Nova

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

➡️ OSBA em VIAGENS SINFÔNICAS II (Fauré e Gershwin)

📅 Quando: Sábado, 6

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Casa Salvatore

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

➡️ Pedro Mariano - A2

📅 Quando: Sábado, 6

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 75 e R$ 180

➡️ Só Pra Contrariar – “Acústico 2 – O Último Encontro”

📅 Quando: Domingo, 7

⏰ Horário: 17h

📌 Onde: Arena Fonte Nova

💲 Quanto: Entre R$ 105 e R$ 410

➡️ Forró de Rua

📅 Quando: Domingo, 7

⏰ Horário: 16h

📌 Onde: Mirante do Rio Vermelho

💲 Quanto: Gratuito

TEATRO



➡️ Vatapá Comedy Club

📅 Quando: Sexta, 5

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 50 e R$ 120

➡️ Para Meu Amigo Branco

📅 Quando: De sexta, 5, a domingo, 7

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Caixa Cultural Salvador

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

➡️ Matheus Ceará - Meta a Mão Que o Dedo é Pouco

📅 Quando: Domingo, 7

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 50 e R$ 100

➡️ Fausto

📅 Quando: De terça, 9, a domingo, 21

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Teatro Salesiano

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

➡️ Pra Você Ver Como É Que São As Coisas

📅 Quando: Sábado às 16h, e domingo às 11h e às 16h

📌 Onde: Teatro Gregório de Mattos

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

➡️ Auto da Compadecida

📅 Quando: Sábados de julho

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Módulo

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60

➡️ “A História do Zoológico”

📅 Quando: Sábados de julho

⏰ Horário: 19h30

📌 Onde: Espaço Cultural Casa 14

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

➡️ Circo Patati Patatá

📅 Quando: Sexta a domingo, até 25 de agosto

⏰ Horário: Sexta às 19h30; Sábados e domingos às 14h30, 17h e 19h30

📌 Onde: Parque Shopping Bahia

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 160