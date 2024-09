Scheila Carvalho: veja antes e depois após procedimento

Dançarina buscou "recuperar a naturalidade do olhar" - Foto: Reprodução | Instagram

A ex-dançarina do grupo É o Tchan, Scheila Carvalho, de 50 anos, revelou que decidiu reverter seus procedimentos estéticos. Ela decidiu remover o ácido hialurônico de seu rosto para "recuperar a naturalidade do olhar" e obter uma aparência facial mais natural.

A artista contou em entrevista ao Portal A TARDE que está muito feliz com a novidade. "Eu vi vários comentários [depois da reversão] dizendo 'Scheila voltou' e, realmente, eu voltei e comecei a me ver", sinalizou.

"Perdi alguns contratos por causa disso. Mas que bom que consegui reverter, dar a volta por cima e aprender com isso", desabafou.

Que procedimento Scheila fez?

O ácido hialurônico, substância naturalmente presente no corpo humano, é conhecido por suas propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno. No entanto, sua produção começa a diminuir após os 25 anos. Amplamente utilizado em procedimentos estéticos para harmonização facial, o ácido é temporário e, em geral, é absorvido pelo corpo ao longo de alguns meses.

Scheila passou por duas sessões para retirar o preenchimento. O dermatologista Diego Corrêa, responsável pelo procedimento, explicou: "Quando a gente removeu esse excesso de ácido hialurônico, a gente deu espaço para a musculatura agir. Ela tinha uma sensação de peso. Ao diminuir essa estrutura, a gente deu uma abertura no olhar, porque o produto estava muito posicionado na musculatura. O olhar da Sheila voltou a ficar mais aberto".

Como é feita a remoção?

A remoção de ácido hialurônico, conhecido como "desarmonização facial", é realizada utilizando uma enzima chamada hialuronidase, que age como um antídoto para quebrar as moléculas do ácido.

Quais são os riscos envolvidos?

Tanto a aplicação quanto a remoção de preenchimentos faciais apresentam riscos, que podem incluir deformidades na região tratada. Esses riscos variam conforme o tempo de permanência da substância, a quantidade utilizada e a elasticidade da pele do paciente.

Os principais perigos incluem: obstrução do fluxo sanguíneo, necrose da pele, deformações faciais e infecções. A harmonização e a desarmonização são contraindicadas para pessoas com alergia aos componentes, gestantes, lactantes, indivíduos com doenças autoimunes, ou aqueles com lesões ativas no local de aplicação.

