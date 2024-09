Público reage à cenas quentes de 'Mania de Você': "Passando mal aqui"

Mania de Você: Luma e Rudá - Foto: Reprodução | Globo

O primeiro capítulo de Mania de Você surpreendeu o público com muita química e romance. Nicolas Prattes e Agatha Moreira brilharam como Rudá e Luma, um casal que namora desde a adolescência. As cenas, ambientadas em Angra dos Reis, mostraram momentos de paixão intensa dentro da água.

Nas redes sociais, os internautas ficaram impactados pelas cenas de sexo e elogiaram a forte conexão entre os atores. A novela de João Emanuel Carneiro, com direção artística de Carlos Araujo, já começou dando o que falar.

"Eu to passando mal com a quimica de Agatha e Nicolas. Tá pegando fogo essa ilha", comentou uma telespectadora. "Que delícia esses dois se pegando", disse outro. "De volta à Lagoa Azul", brincou outra.

Como será 'Mania de Você'?



No enredo principal da trama, uma história de amizade entre duas jovens, Viola, interpretada pela atriz Gabz, e Luma, que ganha vida através da interpretação de Agatha Moreira. As duas parecem predestinadas a entrarem, uma na vida da outra.

Nascidas no mesmo dia, em situações distintas, elas se conhecem ano mais tarde, unidas por coincidências do destino que vão além da data de aniversário. Além disso, os noveleiros podem preparar o coração com um quarteto amoroso que promete movimentar a trama.

Haverá uma troca de casais com direito a Nicolas Prattes, que interpreta um caiçara, sem camisa, e até uma nova versão do hit de Rita Lee, que dá nome à novela, cantada por Anitta.