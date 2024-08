Troca de casais e +: como será 'Mania de Você', nova novela das 9

Trama das 9 substitui Renascer - Foto: Globo | Manoella Mello

Com previsão de estreia para dia 7 de setembro, um sábado, "Mania de Você" será a novela das 9 da TV Globo. A produção, escrita por João Emanuel Carneiro, com direção artística de Carlos Araújo, substitui "Renascer", que está no ar.

O nome da novela leva o mesmo da canção clássica de Rita Lee, lançada em 1979. A música foi escrita pela cantora em parceria com o marido Roberto de Carvalho, e também serviu como nome do álbum da artista lançado no mesmo ano.

No enredo principal da trama, uma história de amizade entre duas jovens, Viola, interpretada pela atriz Gabz, e Luma, que ganha vida através da interpretação de Agatha Moreira. As duas parecem predestinadas a entrarem, uma na vida da outra.

Nascidas no mesmo dia, em situações distintas, elas se conhecem ano mais tarde, unidas por coincidências do destino que vão além da data de aniversário. Além disso, os noveleiros podem preparar o coração com um quarteto amoroso que promete movimentar a trama.

Haverá uma troca de casais com direito a Nicolas Prattes, que interpreta um caiçara, sem camisa, e até uma nova versão do hit de Rita Lee, que dá nome à novela, cantada por Anitta.