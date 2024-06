Globo bate martelo e crava substituto de Murilo Benício em trama das 9 | A TARDE

Após receber uma negativa de Murilo Benício, a TV Globo já definiu o nome do artista que vai atuar no elenco de “Mania de Você”, próxima trama das 21h. A emissora dos Marinho analisou algumas opções disponíveis e encontrou um nome que agradou bastante.

De acordo com informações divulgadas pela coluna Play, do jornal O Globo, Rodrigo Lombardi é o favorito da direção para ocupar o lugar de Benício. Caso a escolha seja confirmada, o ator interpretará Molina, o grande vilão do folhetim de João Emanuel Carneiro.

Embora a decisão final ainda não tenha sido oficializada, o eterno Raj de “Caminho das Índias” está cotado para assumir o papel.

Quando a saída de Murilo Benício do elenco de “Mania de Você” foi anunciada, rumores sugeriram que a desistência estaria ligada a divergências sobre a agenda de gravações.

No entanto, o jornalista Alessandro Lo-Bianco, revelou que a verdadeira razão foi uma discordância salarial.

Murilo Benício teria solicitado um cachê de R$2 milhões para participar da novela. Com a negativa da emissora, o ator reduziu sua oferta para R$560 mil. Mesmo assim, a Globo fez uma contraproposta de R$210 mil para toda a obra, o que levou o ator a decidir se retirar da trama.

Publicações relacionadas