Globo confirma remake de Vale Tudo; veja quem é autora e diretor

O mistério acabou! A Rede Globo produzirá mais um remake para o horário nobre das 9. Uma releitura de Vale Tudo, um clássico da teledramaturgia brasileira, de 1988, será lançado em 2025, como substituta de “Mania de Você”, que substituirá “Renascer”, que foi produzida originalmente em 1993.

A nova versão será assinada por Manuela Dias, autora de "Amor de Mãe" (2019), uma trama que teve que ser interrompida por causa da pandemia de Covid-19. No entanto, muitos usuários de redes sociais como Instagram e Twitter, estão com pé atrás com a nova produção, já que a autora esteve perdida durante "Amor de Mãe".

Durante a trama, a telenovela foi tomando rumos inesperados e em sua reta final, teve uma perseguição de Thelma (Adriana Esteves) com Lourdes (Regina Casé). Dias também colaborou com autores nas produções de “Cordel Encatado” e “Joia Rara”. Além de ter escrito “Justiça”, série do Globoplay indicada ao Emmy Internacional.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a direção artística será de Paulo Silvestrini, que iniciou carreira na Globo com “Malhação”, na versão de 1997. Além de ter trabalhado em obras como “Avenida Brasil’, ao lado de Amora Mautner. Seu último trabalho na emissora foi “Vai na Fé”, exibida no ano passado.

Apesar da releitura, a trama trará a inclusão de referências de quase 40 anos atrás, com o uso de costumes da época. Entre elas, está o figurino, um marco da década de 1980, com uso de ombreiras, brincos maximalistas, vestidos armados, entre outras peças.