Ex-galã da Globo vira corretor de imóveis; veja

Victor Pecoraro também participou de ‘A Fazenda 17’ - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Conhecido por trabalhos realizados na Globo e no SBT, o ator Victor Pecoraro, de 46 anos, divulgou nas redes sociais que está trabalhando como corretor de imóveis de luxo no Rio de Janeiro.

Em publicação feita em seu Instagram recentemente, Victor anunciou imóveis em um condomínio de luxo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. “Venha conhecer essa maravilha, eu mesmo vou lhe atender”, diz ele no vídeo.

Assista:

Ex-galã, Victor Pecoraro ficou conhecido por seus papéis em ‘Chocolate com Pimenta’ (Globo), em 2003, ‘Cobras e Lagartos’ (Globo), em 2006, e ‘Aquele Beijo’ (Globo), em 2011. Sua última aparição em novelas foi em ‘As Aventuras de Poliana’ (SBT), entre 2018 e 2020. Ele também participou de ‘A Fazenda 17’ (Record) em 2021.



Ele tem duas filhas com a com a ex-exposa, Renata Muller. Atualmente ele é casado com Rayanne Morais.