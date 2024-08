Claudia Raia é atacada nas redes após incentivar masturbação feminina

Atriz dividiu opiniões de seguidores - Foto: Reprodução | Instagram

Claudia Raia, de 57 anos, publicou um vídeo nas redes sociais em que estimula a masturbação feminina durante a menopausa. Segundo a atriz, a prática traz vários benefícios para a saúde, além de elevar a autoestima.

Não demorou para a gravação repercutir e dividir opiniões. Enquanto muitos elogiaram a iniciativa da artista, outros foram contra. “Ela deve fazer, porque o tal do marido não deve dar conta”, diz uma. “Essa internet está virando uma pornografia”, comenta outra.

Outros incentivaram a iniciativa da atriz. “Viva o prazer feminino, sempre necessário”, diz uma designer de joias. “Maravilhosa e necessária em qualquer idade. Te admiro demais Claudia Raia, você é uma potência”, elogia outra.

No vídeo, a atriz elenca alguns pontos positivos da masturbação feminina: alívio do estresse e melhora do humor, fortalecimento da musculatura pélvica, lubrificação da vagina e conhecimento do próprio corpo.