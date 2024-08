'Renascer' - Eliana termina com Damião; Mariana faz pedido a Inocêncio

- Foto: Reprodução | Globo

Separados, José Inocêncio e Mariana vão discutir uma possível reconciliação em Renascer. A cena está prevista para ir ao ar entre os dias 29 de julho a 3 de agosto. Neste período, Eliana descobre que o cacau roubado não está mais no galpão e confronta Egídio, que relutantemente permite Sandra a cuidar das roças abandonadas sem contribuir financeiramente.

Já João Pedro considera financiar Sandra para mantê-la por perto, enquanto Tião mobiliza amigos acampados para trabalharem nas roças de Egídio. Dona Patroa e Rachid se reconciliam após seu retorno e Eliana revela estar grávida de Egídio, gerando tensão com Damião, que desconfia ser o pai.

Confira o resumo da semana - 29 de julho a 3 de agosto

29 JUL - Segunda-feira

Norberto aconselha Mariana a aceitar a proposta de José Inocêncio para o divórcio. Dona Patroa pede ajuda a Kika para garantir seus direitos como ex-mulher de Egídio. Egídio rejeita as ideias de Sandra para administrar os negócios. Augusto informa a Buba sobre a alta de Humberto. Meire comunica a Buba que aceitará a ajuda financeira da filha. Norberto concorda em ceder espaço na venda para Bento comercializar seu cacau. Eliana descobre que o cacau roubado das terras de Venâncio não está mais no galpão.

30 JUL - Terça-feira

Eliana exige que Egídio revele onde escondeu o cacau roubado. Deocleciano desconfia da intenção de José Inocêncio de doar sua casa a Mariana. Eliana sugere a Damião que mantenham a calma com Egídio. Kika e Bento falam com Egídio sobre os direitos de Dona Patroa. Eliana propõe uma aliança a Kika. Dona Patroa pensa em Rachid. Egídio dá carta branca a Sandra para cuidar das roças abandonadas, sem contribuir financeiramente. Zinha tenta convencer Sandra a retornar a João Pedro, que intercepta seu carro.

31 JUL - Quarta-feira

Sandra promete não partir sem se despedir de João Pedro. João Pedro considera financiar a produção de Sandra nas roças de Egídio para mantê-la por perto. Pastor Lívio aconselha Tião a não perder a fé. Dona Patroa se disfarça de Jacutinga para seduzir Norberto. Marçal informa Egídio que João Pedro procurou Sandra. Joana confessa a Tião que ama-o, mas teme pelos sonhos dele. Sandra mostra a João Pedro as roças abandonadas da fazenda. Sandra e João Pedro tentam convencer os acampados a trabalhar nas roças de Egídio, oferecendo metade da colheita. Norberto se assusta ao ver Rachid de volta.

01 AGO - Quinta-feira

Norberto informa a Rachid que Dona Patroa está irritada com sua demora. Morena questiona Pitoco sobre a demora em declarar seu amor por Teca. Tião tenta convencer os amigos acampados a aceitar a proposta de Sandra. Dona Patroa e Rachid se reconciliam. Tião comunica a Sandra que reuniu pessoas para ajudá-la na roça. Egídio proíbe João Pedro de se envolver com suas terras. Zinha compartilha com João Pedro sua preocupação sobre a reação de Egídio. Eliana aconselha Sandra a evitar confrontos com Egídio. Mariana pergunta a José Inocêncio se ele a aceitaria de volta.

02 AGO - Sexta-feira

Aurora percebe que José Inocêncio ficou abalado após conversar com Mariana. Inácia pede a Maria Santa que ajude José Inocêncio a esquecê-la. Inácia alerta Augusto sobre seus maus pressentimentos. João Pedro se une aos trabalhadores na roça de Egídio, sob a orientação de Sandra. Eliana e Egídio têm um desentendimento. Buba decide não convidar sua mãe para o casamento, temendo conflitos entre ela e Humberto. Egídio observa Sandra, João Pedro e os trabalhadores em suas terras, enquanto Marçal e os jagunços aguardam ordens do coronel.

03 AGO - Sábado

Egídio permite o trabalho em suas terras, visando seu benefício. Buba se sente traída por Augusto, ao vê-lo convidando Meire para o casamento. Meire informa a Humberto que comparecerá ao casamento de Buba. Eliana termina com Damião e revela que está grávida de Egídio. Damião suspeita que o filho de Eliana é seu. Damião pede emprego a Egídio, mas é rejeitado. Eriberto surpreende Kika ao aparecer na Bahia. Damião teme pelo filho diante das ameaças de Eliana.