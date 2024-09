NOIVOS! Nicolas Prattes confirma noivado com Sabrina Sato no Domingão

Nicolas, de 26 anos, e Sabrina, de 42, estão juntos desde fevereiro - Foto: Reprodução | Instagram

Durante o Domingão com Huck deste domingo, 8, Nicolas Prattes confirmou o noivado com Sabrina Sato. Luciano Huck elogiou o casal, chamando de “exemplo de amor e parceria”. Em resposta, Nicolas declarou com um sorriso: “Agora, noiva”, o que gerou uma forte reação da plateia e muitos aplausos.

A confirmação segue uma série de fotos postadas por Nicolas em 11 de agosto, onde Sabrina aparece com um anel de diamantes em um cenário romântico em Paris, com a Torre Eiffel ao fundo. As imagens causaram alvoroço entre os seguidores, que questionaram sobre o possível noivado.

Na postagem, Nicolas expressou seu carinho por Sabrina: “Mais uma maratona em que ela me espera, grita, torce, vibra junto e se desloca para não perder nada. Em nome do mundo, obrigado por existir. Você me inspira e me dá forças em todos os momentos.” Ele também comentou sobre a importância do momento, dizendo: “O que vivemos aqui hoje é pra ficar eternizado na memória e no coração.”

Nicolas, de 26 anos, e Sabrina, de 42, estão juntos desde fevereiro. O relacionamento ganhou mais destaque durante o carnaval, quando Nicolas participou do desfile de Sabrina como Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo.