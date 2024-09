Alanis Guillen revela uso de esperma de salmão para hidratar lábios

Alanis Guillen - Foto: Reprodução | TV Globo

No Domingão do Huck deste domingo, 8, Alanis Guillen fez uma revelação surpreendente ao compartilhar seu segredo de beleza: ela usa esperma de salmão para hidratar os lábios.A notícia pegou de surpresa não só os fãs, mas também os colegas do elenco da nova novela da Globo, Mania de Você, que estreia na segunda-feira, 9. Lívia Andrade, que também faz uso do produto, não deixou por menos e confirmou: “Eu já te falei, Luciano, é muito bom”.

A ex-protagonista de Pantanal explicou que está sempre em busca dos melhores truques de skincare e que a dermatologista recomenda o uso do esperma de salmão para manter a pele hidratada e saudável. Segundo ela, esse ingrediente inusitado faz parte de sua rotina de cuidados e ajuda a manter seus lábios sempre macios.

Propriedades do esperma de salmão



De acordo com dermatologistas, o esperma de salmão é conhecido por suas propriedades excepcionais para a pele. Rico em ácidos graxos essenciais e vitaminas, ele oferece uma hidratação profunda e ajuda na regeneração da pele. Suas propriedades antioxidantes também são elogiadas por proteger a pele contra os danos ambientais e promover uma aparência saudável.