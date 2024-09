Bomba! Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro vão deixar a Record; entenda

Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro são grandes estrelas da emissora - Foto: Reprodução | Instagram

A Record irá passar por grandes mudanças. Isso porque, dois dos seus principais nomes estão de malas prontas para deixar a emissora: Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro.

Segundo informações do colunista Matheus Baldi, do Glow News, após 20 anos na Record, Ana Hickmann terá o vínculo de trabalho encerrado no fim de dezembro. A loira, inclusive, já teria uma nova casa: a RedeTV!, ocupando o horário de Geraldo Luís, aos domingos.

Ainda segundo Baldi, o namorado da modelo, Edu Guedes, é quem está negociando o acordo. Além disso, ele será sócio da atração de Ana e um dos investidores.

Ainda não se sabe se Geraldo Luís ficará na emissora.

Leia mais:

>>> Saiba o que Xuxa fará em sua volta à Globo após 10 anos

>>> Globo quer mudança e Fantástico poderá ganhar apresentador; saiba quem

Já Ticiane Pinheiro, de acordo com Baldi, também se movimenta para trocar de emissora em 2025. Ela busca um acordo com a Globo, e estaria disposta a acertar uma atração para um dos canais pagos do grupo.

O incentivador do movimento seria César Tralli, marido de Ticiane e um dos maiores nomes do jornalismo na “Vênus Platinada”. Os dois já debatem a mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro.

Fontes, conforme Baldi, afirmam que com a possibilidade de “perder” dois nomes, o “Hoje em Dia” deve passar por uma importante reformulação em 2025. A avaliação da direção da Record seria de que o programa vai bem em audiência e faturamento, mas que tem capacidade para muito mais.

O Portal A TARDE buscou a Record, e aguarda um posicionamento.