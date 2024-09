"Ó Paí, Ó 3"? Lázaro Ramos comenta possível continuação e revela projeto

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, durante o evento 'Festival de Arte Negra - A Cena Tá Preta', Lázaro Ramos reacendeu a curiosidade dos fãs sobre a possibilidade de um terceiro filme de 'Ó Paí, Ó'. O segundo longa da franquia, lançado em 2023, foi um sucesso de público, reafirmando o impacto cultural do Bando de Teatro Olodum.

A continuação trouxe temas sociais relevantes com o tom humorístico característico do primeiro longa.

Com isso, surgem as perguntas: seria possível um Ó Paí, Ó 3? Lázaro, porém, ainda não entrega uma resposta definitiva. Ele reconhece que há mais histórias a serem contadas, mas ressalta a importância de olhar além do universo da franquia.

Não estamos em conversa. Eu acho que nem o segundo filme contemplou totalmente, ainda tem coisas que eu acho que poderiam ser contadas ou feitas ali Lázaro Ramos

Contudo, o ator e diretor não restringe a força criativa do projeto apenas ao universo de 'Ó Paí, Ó'. Para ele, o que se destaca é o poder do Bando de Teatro Olodum e a riqueza de suas narrativas, que poderiam ganhar vida em outros formatos.



"Mais do que 'Ó Paí, Ó', eu acho que tem uma inteligência cênica dos atores e atrizes do Bando, que são autores, que têm depoimentos, que merecem estar sendo vistos no cinema outras vezes, não necessariamente com 'Ó Paí, Ó'." Ele reforça que o coletivo criativo do Bando ainda tem muito a oferecer ao cinema brasileiro, e que "esse grupo criativo dá pra contar várias histórias no cinema."

Além do desejo de ver novas histórias do Bando nas telas, Lázaro Ramos também levantou expectativas sobre um projeto secreto envolvendo a cidade de Salvador. Sem revelar muitos detalhes, o ator confirmou que há algo em desenvolvimento e que a cidade tem um papel central nesse trabalho.

Eu tenho um projeto de cinema que eu gostaria muito de filmar aqui. Já dirigi três filmes – um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo – e estou me devendo filmar em Salvador Lázaro Ramos

O ator manteve o mistério sobre a identidade do cineasta com quem está colaborando, mas deixou claro que Salvador não será apenas cenário, mas parte essencial desse projeto.



"Eu tenho um projeto desenvolvido, inclusive com um cineasta baiano. Não vou dizer o nome, senão todo mundo vai saber o que é, mas a gente pretende filmar aqui em Salvador." comentou, deixando a expectativa de mais detalhes sobre o que está por vir.

Festival de Arte Negra - A Cena Tá Preta

O Bando de Teatro Olodum realiza em setembro a 12ª edição do Festival de Arte Negra - A Cena Tá Preta. A atividade acontece entre os dias 5 e 8 de setembro, e inclui ainda espetáculos de teatro, dança e música, exibição de filmes, roda de conversa e leitura dramática.