Inclusão segue firme em prêmio de teatro

Cena do espetáculo Cabaré da Rrrraça criado em 1997, do Bando de Teatro Olodum - Foto: Márcio Lima / Divulgação

A questão da representatividade volta a marcar presença na principal premiação de artes cênicas da Bahia, em sua trigésima edição, ao recuperar sua origem, chamando-se, Prêmio Bahia Aplaude.

A presença do fundador do Bando de Teatro Olodum, Jorge Washington, entre os quatro jurados, fortalece a perspectiva de inclusão, com o critério de justiça reparadora por meio da participação de um teatrólogo preto e de origem humilde.

Como a Braskem está saindo do projeto, deixa a partir deste ano de nomear o certame, coincidindo também com uma maior atenção aos grupos teatrais dos municípios do interior.

O prazo de inscrições para este segmento termina dia 19 de setembro enquanto os espetáculos do circuito soteropolitano podem pedir para entrar seguindo o edital e regulamento completos e disponíveis em www.bahiaaplaude.com.br

– Sempre reivindicamos participar dos espaços de julgamento e editais por conta das subjetividades, pois o teatro vem de uma tradição elitista branca, daí a necessidade de termos nossos representantes – afirmou Jorge Washington, de Joinville, Santa Catarina, onde vem ministrando uma oficina de teatro, a convite de um produtor cultural do município.

Segundo Jorge Washington, o Prêmio, antes chamado Copene, antecessora da Braskem, tem tido uma importância inestimável para dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos por grupos formados pelas comunidades pretas e periféricas.

Para o dramaturgo, a inclusão justifica-se porque, além de serem maioria em Salvador, em proporção aproximada de oito pretos para cada 10 indivíduos, o povo habitante de bairros periféricos ainda hoje são vítimas de estigmas ancestrais.

Dia do Evangélico na ilha

Alegria e louvor vão dominar o dia amanhã na ilha de Itaparica, totalizando em 69 o contingente de seitas presentes ao Dia do Evangélico. São esperadas entre 3 mil e 5 mil pessoas na concentração programada para a localidade de Atlântico, no centro do município, a quem devem os brasileiros a vitória na batalha contra os portugueses no dia 7 de janeiro de 1823, tida como fundamental para a libertação do Brasil. De lá, os adeptos dos dogmas da Bíblia partirão rumo ao Campo Formoso para curtirem shows em dois palcos distintos a partir das 18 horas, com a apresentação dos cantores do gênero gospel Midian Lima e Samuel Mariano.

POUCAS & BOAS

Simpósio de Integração para encontros, debates e exploração das temáticas no Ensino Básico e Superior tem início amanhã no Centro de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas (Crad) e auditório 02 da Universidade Federal do Oeste da Bahia, em Barreiras. A palestra ‘O que são funções ecológicas?’, com Chalbel Niño El-Hani (Instituto de Biologia-Ufba) será umas das atividades de segunda-feira.

O projeto-piloto do programa Conecta Mais foi lançado esta semana em Senhor do Bonfim com a meta de fortalecer a governança e gestão dos municípios, aprimorando a capacidade de elaboração de projetos, a captação e aplicação de recursos. Por iniciativa da União dos Municípios da Bahia (UPB) o projeto é executado junto com o Governo Federal, através do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, dentre outros parceiros. No primeiro momento terá núcleos implantados também nos municípios de Jaguarari e Campo Formoso.

Em Itabuna a Feira do Pequeno Produtor será transferida a partir do dia 06 de setembro para a Avenida Amélia Amado, nas proximidades do lugar atual. A motivação é a abertura das novas instalações da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Maria de Magalhães Neto e do Centro de Referência em Saúde da Mulher no lugar onde a feira funcionou por mais de 30 anos. Os cerca de 80 produtores que vendem seus produtos semanalmente às sextas-feiras, já foram notificados e terão apoio na organização do novo espaço