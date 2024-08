Nicolas Prattes revela: ‘sexo 50 vezes por semana’ com Sabrina Sato

Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Foto: Reprodução | Instagram

Nicolas Prattes foi o convidado do primeiro episódio da segunda temporada do programa “Sobre Nós Dois”, exibido pelo GNT e apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet.

O ator, que está prestes a estrear na novela “Mania de Você” na Globo, surpreendeu os espectadores ao falar abertamente sobre sua vida íntima. No programa, Nicolas, que está namorando Sabrina Sato, falou sobre a frequência sexual no início do relacionamento.

Quando perguntado sobre com que frequência se viam no começo do namoro, Nicolas fez uma brincadeira: “Considerando que se vê 7 dias na semana…”, riu o ator, enquanto Fernanda Rodrigues, uma das convidadas, comentou: “Mas vocês moram longe, tem isso também”, brincou.

Sabrina tentou intervir: “Não gente, posso responder por ele?”. Adnet rapidamente respondeu: “Não, não”. Nicolas continuou: “Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes”. Ele ainda justificou: “Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada”.

