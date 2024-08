Bruna Marquezine comemora aniversário ao lado de João Guilherme

Crianças fizeram uma surpresa para Bruna Marquezine - Foto: Reprodução | Redes sociais

A atriz Bruna Marquezine comemorou a chegada dos seus 29 anos com uma festa beneficente em prol da organização IKMR (I Know My Rights), uma ONG dedicada ao apoio e proteção de crianças refugiadas. A celebração ocorreu em um espaço infantil em São Paulo e contou com a presença de amigos, parceiros e algumas das crianças assistidas pela instituição.

Entre os famosos que compareceram estavam o namorado João Guilherme, a melhor amiga Sasha Meneghel e seu marido, e Sabrina Sato com a filha, Zoe.

As emoções não pararam por aí: durante a festa, as crianças fizeram uma surpresa para a atriz e cantaram uma música de Taylor Swift, da qual Bruna é fã. O tema da festa foi "Bruna's Version", uma referência ao álbum "Taylor's Version", da cantora britânica.

Marquezine abriu o coração e explicou o motivo pelo qual promoveu o evento: "Conheci as crianças da IKMR em 2014 e foi uma conexão que não dá para explicar. Foi muito impactante e desde então eu me vi muito envolvida. Gostaria de poder abraçar todas as causas do planeta, mas encontrei algo que me tocou muito", explicou a atriz.