'Sósia de Janja' tentou política e transou com 30 em uma noite

Sósia de Janja é candidata ao Miss Bumbum 2024 - Foto: Reprodução | Redes sociais

A garota de programa Lucimara Costa, representante de Minas Gerais na disputa do Miss Bumbum 2024, conhecida como a "primeira-dama" e sósia de Janja da Silva, esposa do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confessa que já tentou seguir a carreira na política.

>> Sósia de Janja é candidata ao Miss Bumbum 2024; conheça

“Já atendi 30 clientes na mesma noite. Saí com o útero doendo. Comecei às 16h e fui até 0h, e eles faziam fila. Mas, hoje em dia, não tenho mais esse pique. Agora são no máximo quatro clientes no mesmo dia”, revelou.

Nas eleições de 2020, Lucimara Costa se candidatou ao cargo de vereadora em Ouro Preto (MG) pelo PCdoB, mas terminou a disputa com apenas 85 votos, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. "Eu era a primeira profissional do sexo a colocar a cara para bater na cidade. Eles viram a representatividade em mim."

>> Musa do Vasco promete ficar pelada no estádio se o time for a Libertadores

Lucimara acreditava que por conhecer muitas pessoas na cidade seria fácil vencer a disputa. "Para entrar na política, você não pode ter apenas representatividade. Precisa ter coragem, ousadia. Isso eu tenho para dar e vender."

Em 2023, logo após a posse do presidente Lula, Lucimara passou a ser comparada com Janja. Ela esteve no evento representando a PROSMIG (Associação de Prostitutas de Minas Gerais) e tirou fotos usando apenas calcinha e sutiã. "Páginas bolsonaristas disseram que eu parecia muito a Janja. Inclusive, alguns afirmaram que eu era a primeira-dama."

Leia também:

>> Veja o que dizem economistas e políticos sobre a morte de Delfim Netto

Segundo a sósia de Janja, no começo ela até discordava. Mas, em algumas fotos, passou a se achar muito parecida com a primeira-dama. “Só me acho mais bonita. Mas tenho muito orgulho de parecer com ela. É uma mulher inteligentíssima, ousada e corajosa”, afirmou Lucimara Costa.

Lucimara Costa é uma das 27 candidatas ao Miss Bumbum 2024. A primeira fase do concurso termina no final de agosto. As 15 mulheres mais votadas pelo público no site oficial do concurso avançarão para a fase final. A vencedora será escolhida em outubro e, além de receber o título, também ganhará contratos publicitários.

Sobre a disputa, Lucimara Costa declara: “Eu mereço ganhar porque já sofri demais”, concluiu.