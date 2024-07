Sósia de Janja é candidata ao Miss Bumbum 2024; conheça

Lucimara e Janja - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Está chegando o Miss Bumbum 2024. Dentre as candidatas, destaca-se Lucimara Costa, que possui dois apelidos: 'Rainha do Squirting' e Sósia de Janja, atual primeira-dama do Brasil.

Representante de Minas Gerais, ela ostenta um bumbum de 100,8 cm e faz sucesso nas redes, onde divulga a venda de conteúdo adulto, exalta o próprio corpo e tece elogios ao presidente Lula.

"Eu sou o poder. Demorei muito tempo pra me libertar, agora estou mais leve e voarei cada vez mais alto! Águia voa com águia", escreveu em uma de suas fotos sensuais no Instagram.

Técnica em Análises Clínicas e filiada a um partido político, ela não segue nenhuma das áreas. Atualmente, ela lucra vendendo nudes por R$ 20 mensais.

“Eu não cumpro regras e padrões que a sociedade me impõe. Eu gosto de viver do meu jeito e sou feliz assim. Minha vida, meu corpo, minhas regras. O corpo de uma mulher é uma arte e eu vou aproveitar o máximo dessa arte. Viva a liberdade de uma pessoa livre! Sou mulher vermelha, fogo e paixão”, escreveu ao compartilhar uma de suas fotos sensuais.