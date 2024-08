Dispensado da Globo, Davi anuncia novo programa; confira

Davi Brito tem acumulado polêmicas depois de vencer o BBB - Foto: Reprodução | Redes sociais

Após o fim do contrato com a Globo, o campeão do BBB 24, Davi Brito, anunciou nesta segunda-feira, 12, a estreia de um novo projeto: o 'Podcast do Calabreso'. Nas redes sociais, o baiano afirmou que, em breve, trará mais informações sobre o lançamento.

"Novo projeto que a gente vai lançar. Vamos para cima? Aguardem novidades", disse Davi em story publicado no Instagram.

Novidade anunciada por Davi | Foto: Reprodução | Redes sociais

Após as acusações de ex-affair e suposta participação em reality da Record, a novidade de Davi é anunciada em um momento de muita polêmica.

Quando o assunto é finanças, apesar do ex-BBB luxar por Salvador, segundo o jornal Extra, o baiano ainda não regularizou sua situação junto aos serviços de proteção ao crédito e ainda tem débitos que chegam a quase R$ 15 mil.