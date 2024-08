Ex de Davi, Mani Reggo vive romance com Lucas Buda? Ex-BBB reage

Mani Reggo apareceu ao lado de Lucas Buda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma foto de um encontro entre Mani Reggo, que é ex de Davi Brito, e Lucas Buda, nesta semana, está rendendo muitos comentários nas redes sociais. Há rumores, inclusive, de que os dois estão se conhecendo melhor.

A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, que garantiu que o ex-BBB e Mani não estariam curtindo o Rio de Janeiro como amigos solteiros, mas como casal.

Eles já apareceram “turistando” pela Zona Sul do estado e compartilham imagens nas redes sociais. Os dois deixam claro que são apenas amigos.

Ao site Em Off, Lucas Buda afirmou que a intenção dos encontros com Mani Reggo é para "apresentar a Maré para um projeto dela do Empreender".

"Jantamos juntos ontem porque um amigo em comum nos chamou", declarou o professor, que causou polêmica no BBB por causa das supostas investidas em Pitel, mesmo estando casado.