Fora da Globo, Davi ganha vez na Record e surge com Rachel Sheherazade

Davi Brito apareceu dando entrevista para Rachel Sheherazade na Lapa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito vai aparecer pela primeira vez na Record em breve. Fora da Globo, o ex-BBB já fez gravações conduzidas por Rachel Sheherazade em Salvador, na Bahia.

Em imagem que circula nas redes sociais, o campeão do BBB aparece dando entrevista para a ex-A Fazenda na estação da Lapa, local em que o famoso já vendeu água na juventude.

A exibição da entrevista acontecerá no Domingo Record, que estreia no próximo final de semana. Davi foi ao local a pedido do programa, que ainda terá uma reportagem especial sobre a trajetória do baiano.

Mais cedo, o milionário publicou nos Stories do Instagram que revisitaria um local muito especial para sua história: "É um lugar onde eu nasci, praticamente. Ali foi o meu ponto inicial, onde eu comecei a desenvolver o meu ramo de vendas. Vendi água mineral, suco, pipoca, picolé...".