Caso Davi: Justiça baiana investiga graves acusações de ex

Autoria da acusação partiu da ex-affair do campeão do Big Brother Brasil 24, Tamires Assis - Foto: Reprodução

As Justiças de Amazonas e da Bahia já conversaram entre si e o processo da denúncia contra Davi Brito 'desembarcou' no estado baiano. A autoria da acusação partiu da ex-affair do campeão do Big Brother Brasil 24, Tamires Assis.

Inicialmente, a Justiça amazonense concedeu medida protetiva à musa do Boi Garantido, de acordo com informações divulgadas pelo portal Extra. A ex-ficante do agora influenciador o denunciou por violência psicológica e uma suposta ameaça com arma de fogo através de live.

Em função da carta precatória, o baiano corre risco de ser intimado, além de citado no processo, o que pode gerar depoimento oficial sobre o caso. Há cinco dias, a Justiça do Amazonas inclusive deferiu uma medida protetiva a favor de Tamires contra Davi.

O Portal MASSA! entrou em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) para saber mais detalhes deste caso, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno. O espaço será atualizado em caso de resposta.