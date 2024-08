Davi pode ser preso? Justiça autoriza prisão e revela condição

Davi Brito é acusado de ameaçar ex com arma - Foto: Divulgação | Globo

A Justiça autorizou que Davi Brito seja preso caso descumpra todas as medidas protetivas que deve seguir, após ser acusado de ameaçar Tamires Assis com uma arma. Os dois tiveram uma relação entre junho e julho, mas a dançarina declarou que sofreu com vários momentos de crises de ciúme do ex-BBB.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, Davi já recebeu uma intimação para fazer a sua defesa, porém o que chama a atenção é a carta precatória criminal que enfatiza todas as medidas protetivas que o campeão do BBB 24 deve seguir.

A publicação reforçou que a carta salienta que Davi será preso imediatamente, em 15 dias, caso descumpra as medidas identificadas na Justiça.

Brito não deve se aproximar da influenciadora ao menos em 300 metros, não deve manter contato por qualquer meio de comunicação e também não deve ir aos locais frequentados pela modelo.

No último dia 26 de julho, Tamires Assis entrou com um processo contra o ex-motorista de aplicativo e pediu a medida protetiva. Ela informou que o ex-BBB, entre outras coisas, exibiu uma arma de fogo em uma de suas crises.

Por causa da sua atitude, inclusive, o milionário terá que responder pela posse/porte do instrumento. A publicação reforçou que a liberação do porte de armas é somente para pessoas com mais de 25 anos, mas o famoso tem apenas 21.