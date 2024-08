Revelado quanto tempo Davi pode passar na prisão caso condenado

Davi durante podcast - Foto: Reprodução | PodPah

O nome de Davi, campeão do BBB 24, passou a se relacionado a crimes nesta semana após a ex-affair do baiano, Tamires Assis, denunciá-lo por uma suposta ameaça com arma. De brinde, vazaram conversas entre os dois onde o ex-motorista de aplicativo tenta bolar uma forma de sonegar impostos.

"Thamires [sic], me manda seu pix aí. Vou mandar um dinheiro pra sua conta. Na hora se [sic] transfere pra mim. Pode ser? Só pra eu não precisar declarar imposto de renda. Pode ser? 30 mil", pediu o jovem no suposto diálogo.

O alto valor e o pedido surpreenderam Tamires. "Pro me Pix? Mas amor, é um valor muito alto pra você mandar pro meu pix, eu tenho receio. Eu nunca recebi um valor alto assim. Não entendi bem. É pra eu te mandar agora? Nunca fiz um pix num valor alto, eu teria que alterar aquela questão do valor de transferência. Me explica direito isso aí", questionou a dançarina do Boi Garantido.

A pena prevista para este crime é de detenção de 6 meses a 2 anos, e multa. No caso de o condenado ser primário, a pena será apenas multa, cujo valor será 10 vezes o valor do tributo.

Ameaça

Já no caso da ameaça com arma de fogo, Davi já foi alvo de uma medida protetiva. A decisão do juiz salienta que o rapaz será preso imediatamente, em 15 dias, caso descumpra as medidas identificadas na Justiça.

Brito não deve se aproximar da influenciadora ao menos em 300 metros, não deve manter contato por qualquer meio de comunicação e também não deve ir aos locais frequentados pela modelo.

Caso descumpra, a condenação varia de três meses a dois anos.

Além disso, no caso da ameaça, também há pena prevista de três meses a dois anos.

Somando todos os possíveis crimes, o baiano pode passar seis anos atrás das grades. Este cenário, entretanto, é improvável, pois a maioria das condenações em casos similares envolvem multas ou penas alternativas.