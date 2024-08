Davi planeja crime e tenta transformar ex em comparsa, diz portal

Davi Brito durante participação em podcast - Foto: Reprodução

Além de supostamente ameaçar a ex-affair Tamires Assis com uma arma, Davi teria tentado cometer um outro crime. Conversas íntimas entre os dois foram divulgadas pelo portal "Em OFF". Nos diálogos, o baiano aparece tentando convencer a manauara a ajudá-lo a sonegar imposto.

Nos supostos diálogos, Davi pediu o pix da então amada para transferir R$ 30 mil. O motivo da vultuosa transação financeira seria sonegar impostos.

Entenda:

"Thamires [sic], me manda seu pix aí. Vou mandar um dinheiro pra sua conta. Na hora se [sic] transfere pra mim. Pode ser? Só pra eu não precisar declarar imposto de renda. Pode ser? 30 mil", pediu o jovem no suposto diálogo.

O alto valor e o pedido surpreenderam Tamires. "Pro me Pix? Mas amor, é um valor muito alto pra você mandar pro meu pix, eu tenho receio. Eu nunca recebi um valor alto assim. Não entendi bem. É pra eu te mandar agora? Nunca fiz um pix num valor alto, eu teria que alterar aquela questão do valor de transferência. Me explica direito isso aí", questionou a dançarina do Boi Garantido.

Veja conversa:

Davi pedindo o Pix | Foto: Reprodução | Em Off

Lembrando que sonegação de imposto é crime, com empresas e indivíduos podendo ser punidos por sonegar, mesmo sem intenção deliberada. A tipificação aparece na Lei n.º 4.729, de julho de 1965, destacando-o logo em seu primeiro artigo.

A pena prevista é de detenção de 6 meses a 2 anos, e multa. No caso de o condenado ser primário, a pena será apenas multa, cujo valor será 10 vezes o valor do tributo.