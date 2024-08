Foto de Davi com arma em conversa com Tamires vaza; veja prints

Davi mostrou uma arma para Tamires durante uma chamada de vídeo - Foto: Reprodução | Em Off

O campeão do BBB, Davi Brito, está sendo alvo de uma medida protetiva da Justiça, solicitada pela musa do Boi Garantido, Tamires Assis, com quem o baiano viveu um romance. Na ação, ela informou à polícia que teria sido ameaçada pelo baiano, acusação que foi negada pelo ex-motorista de aplicativo.

Agora vieram à tona imagens, prints e mensagens trocadas entre os dois. Em um dos anexos do processo, divulgados pelo site Em Off, Davi aparece mostrando uma arma de fogo para Tamires. “Tá vendo essa arma, imagina o que pode acontecer com qualquer pessoa, eu quero que você veja isso, isso aqui é para você também”, teria dito o ex-BBB, conforme Tamires.

Embora a imagem em que o baiano aparece com uma arma tenha sido divulgada, os prints do contexto da conversa entre os dois sobre o momento mostrado na chamada de vídeo não foram revelados. No bate-papo exposto, Davi se declara para Tamires, eles organizam uma viagem internacional e também mostram uma tentativa dele de driblar a Receita Federal na declaração de Imposto de Renda.

Em um dos prints divulgados, Davi alega que estava com saudades. Nesse dia, 16 de julho, ele fez 16 ligações para a musa. Em uma delas, os dois conversaram por cerca de nove minutos até que a chamada foi interrompida, e o baiano dá a entender que Tamires estava acompanhada. “Desligou tá ai com seu camelinho né [sic]. Não quer mais saber de mim né”.