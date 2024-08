Ex de Davi Brito solta o verbo e confirma pedido de medida protetiva

Ex de Davi Brito comentou sobre decisão judicial - Foto: Reprodução | Instagram

Tamires Assis comentou pela primeira vez sobre o pedido de medida protetiva contra seu ex-namorado, Davi Brito, nesta sexta-feira, 2. Ela confirmou a solicitação que fez na Justiça do Amazonas, que já teria concedido uma medida para a manauara.

"O processo está em segredo de Justiça e as provas estão nos autos. A sentença da medida protetiva vazou. Não estou bem psicologicamente, mas confio na Justiça", afirmou a musa do Boi Garantido em entrevista ao portal Hugo Gloss.

O campeão do reality show da Globo, por sua vez, negou a existência de qualquer processo em seu perfil Instagram. Ele ainda falou que é alvo de difamação e que deseja manter amizade com a modelo.

No processo, Tamires declarou que o ex-participante do reality da Globo teria ameaçado ela com uma arma de fogo por uma ligação de vídeo no dia 15 de julho, agindo de forma agressiva e possessiva pela então namorada.

A dançarina também comentou que, no dia seguinte ao ocorrido, iria para Salvador. Ela foi surpreendida com a notícia de que ele estaria doente e, por isso, não poderia vê-la. Na época, a web apontou que a doença era mentira.