Ex acusa Davi Brito de ameaça grave e pede medida protetiva

Davi Brito está envolvido em uma nova polêmica. Desta vez, o motivo tem relação com pedido feito por Tamires Borges de Assis na Justiça do Amazonas após sofrer com as supostas ameaças e comportamentos abusivos do ex-BBB, que negou acusações.

A musa do boi Garantido informou na Justiça que viveu momentos de terror durante a relação com o famoso e agora pediu medida protetiva contra ele. Um processo está tramitando no Juizado Especializado no Combate a Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher e a última atualização foi feita há 22 horas.

Em pedido, ela garantiu que estava namorando com o campeão do BBB 24 desde o Festival São João da Thay, em São Luis-MA, no dia 8 de junho. Segundo a manauara, eles ficaram cerca de um mês e meio namorando.

Após o fim do suposto namoro, Tamires disse na Justiça que a relação entre eles ocorria de forma virtual e que o ex-brother exigia que ela informasse todos os seus passos.

Além disso, Tamires revelou que, em uma das chamadas de vídeo, o milionário estava embriagado, questionando a sua localização, exibindo uma arma de fogo e proferindo ameaças contra ela.



"No dia, de forma agressiva, questionou seu paradeiro e exibiu uma arma de fogo, proferindo ameaças à vítima. Na manhã seguinte, o Sr. Davi teria tentado minimizar a situação, afirmando que explicaria o ocorrido posteriormente", declara um trecho do documento que vazou nas redes sociais.

Ela informou que, mesmo depois do episódios, tentou ir até Salvador, mas ficou surpresa com um possível comportamento instável, agressivo e controlador de Davi Brito, que nesta semana recebeu os carros conquistados no BBB.

Ex-BBB Davi Brito nega acusações da Tamires

Em contato com o site Em Off, a assessoria de imprensa da musa do Boi Garantido confirmou o pedido na Justiça. O Portal A TARDE procurou a equipe jurídica de Davi, que informou que as informações passadas por Assis são falsas.

"Esta informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação", pontua.

A defesa dele completa: "Davi Brito reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência, e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação".