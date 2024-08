Davi quebra silêncio após ser demitido pela Globo: “Inveja”

Vínculo de Davi com a Globo chegou ao fim nesta quarta-feira, 31 - Foto: Reprodução | TV Globo

O ex-BBB Davi Brito quebrou o silêncio após não ter o contrato renovado com a Globo, contrariando uma tendência que normalmente acontece com os campeões do reality show. O vínculo chegou ao fim nesta quarta-feira, 31, e não foi estendido.

>>> Após polêmicas, Globo não renova contrato com Davi Brito

>>> Davi perde 100 mil seguidores em um final de semana; saiba motivo

>>> Davi gasta fortuna em carrão e mansão, mas segue com dívidas no banco

O baiano usou o seu Instagram na manhã de hoje e mandou um recado para os seus seguidores. A fala dele, porém, foi interpretada como uma suposta indireta à rede Globo. “Vamos pra mais um dia. Mais um dia de luta. [Que] Toda inveja, todo espírito de contenda, todo espírito de morte, tudo o que é ruim, tudo o que não presta, que cai por terra, em nome de Jesus”, iniciou Davi.

“Vamos pra mais um dia, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos livre de todo o mal. Que essa quarta-feira venha a ser uma quarta-feira abençoada na sua vida. Amém? Bota o capacete que lá vem chuva de brita”, completou o baiano.

Assista ao vídeo:

O fim do vínculo se deu especialmente pelos problemas com o ex-BBB que a emissora teve a partir de junho. Houve uma falta de interesse não esperada do mercado publicitário em fechar acordos com Davi, mesmo com seu alto número de seguidores no Instagram. Atualmente, são 9 milhões.

O único contrato fechado na publicidade para Davi pela Globo foi com a empresa Esportes da Sorte, que teve problemas. Davi divulgou uma empresa concorrente em sua página do Instagram, o que não era permitido pelo contrato intermediado pela Globo. Além disso, alguns comportamentos também incomodaram a empresa.

Davi chegou a dizer que teria um programa na Globo, o que não era verdade. Mais recentemente, o agora influenciador chegou a fazer propaganda para o Balanço Geral, programa jornalístico da hora do almoço da Record, o que não era permitido por contrato.

O baiano passará a ser representado por sua irmã, Raquel Brito, que já cuida de suas redes sociais e faz sua assessoria de imprensa desde janeiro, quando Davi entrou no reality show.