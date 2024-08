Davi gasta fortuna em carrão e mansão, mas segue com dívidas no banco

Davi durante participação em podcast - Foto: Reprodução

A vida de Davi mudou após o BBB 24. Antes ele era um motorista por aplicativo de Cajazeiras, em Salvador, e agora é conhecido em todo o Brasil. Mais que isso, é milionário.

A mudança na conta bancária foi vista no estilo de vida do jovem, que agora desfila pela Bahia em um carrão e andando de jet ski. Ele também comprou uma casa no Litoral Norte para alugar e aproveitar momentos de descanso.

No entanto, mesmo com o novo estilo de vida, segundo o jornal Extra, ele ainda não quitou as dívidas e regularizou sua situação junto aos serviços de proteção ao crédito.

Davi Brito deve ter recebido o prêmio de R$ 2,9 milhões recentemente, após o fim do programa ter completado três meses. Enquanto a vida financeira de milionário e ostentação seguem caminhando, as dívidas do baiano ainda não foram quitadas. Segundo a publicação, Davi ainda tem débitos que chegam a quase R$ 15 mil.

O vencedor do reality show tem pendências bancárias com o Banco do Brasil no valor de R$ 10.400, contraídas em diferentes momentos no ano passado, entre financiamentos, falta de pagamentos de cartão de crédito e adiantamento de contas. Com a Caixa Econômica Federal o valor de R$ 1.004.

A menor pendência do ex-motorista de aplicativo é com uma financeira, no valor de R$ 73. A dívida mais antiga, contraída em 2021, é de R$ 3.245 de um financiamento cedido a uma empresa de cobrança.