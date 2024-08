Davi Brito curte passeio de lancha na Bahia

Davi Brito segue curtindo a vida no mood 'ostentação'. Desta vez, após causa polêmica ao aparecer atirando com uma arma de fogo, o campeão do BBB 24 decidiu se dar o luxo de fazer um passeio de lancha com a família, incluindo a irmã e influenciada baiana Raquel Brito, na Baía de Todos os Santos , em Salvador, no sábado, 27.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além do passeio de lanche, Davi Brito já exibiu nas redes sociais outras conquistas após ganhar quase R$ 3 milhões no reality show da TV Globo. O ex-motorista por aplicativo já roubou um terreno e está construindo uma mansão com piscina e churrasqueira em Salvador. Ele também comprou outro imóvel, no qual disse que vai investir, e recentemente adquiriu um carro avaliado em quase R$ 500 mil.