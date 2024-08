Davi posa com arma de fogo em Salvador e causa polêmica; entenda

Davi do BBB 24 - Foto: Reprodução

Davi Brito causou alvoroço nas redes sociais ao publicar um vídeo, na noite de sexta-feira (25), no qual aparece em um estande de tiro em Salvador. No registro, o campeão do BBB 24 estava fazendo um curso para uso de arma de fogo e disse estar "autorizado".

“Treinamento hoje foi assim. Certificado na mão, tá autorizado”, escreveu Davi Brito no story do Instagram ao compartilhar sobre o curso. Ele também usou a música 'Tropa de Elite' como trilha sonora do momento.

Imagem provocou polêmica na web | Foto: Reprodução

Pouco tempo depois, após receber inúmeras críticas nas redes sociais, o campeão do BBB 24 apagou o registro. No entanto, os internautas já haviam printado as publicações, que acabaram viralizando na web.