Davi perde 100 mil seguidores em um final de semana; saiba motivo

Internautas não gostaram da atitude do ex-BBB - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito perdeu 100 mil seguidores no Instagram, no último fim de semana, depois de publicar fotos e vídeos, por meio da rede social, mostrando que concluiu um curso de aprimoramento técnico de uso de arma de fogo.

>>>> Davi gasta fortuna em carrão e mansão, mas segue com dívidas no banco

>>> Davi Brito curte passeio de lancha na Bahia

>>> Mani Rego abre o jogo sobre relação com o pai de Davi; vídeo

“Certificado na mão. Está autorizado!”, celebrou o campeão do BBB 24, no último domingo, 28, em referência ao fato de que está apto a manejar revólveres. Nas imagens que compartilhou, Davi aparece atirando contra um alvo. Depois da repercussão negativa, o ex-motorista de aplicativo apagou o post. Os internautas não gostaram da atitude do ex-BBB.

“Menos armas, mais livros”, disse uma pessoa. “Não era ele que queria salvar vidas sendo médico?”, comentou outra, lembrando que o rapaz dizia que seu sonho era se formar em Medicina. “Achei que ele ia ser o Dr. Davi, ia estudar pra fazer medicina... E tá fazendo aula de tiro”, escreveu mais uma.

Davi já perdeu cerca de 200 mil seguidores nas redes sociais no último mês após se envolver em polêmicas. Até o início de junho, ele tinha 9,2 milhões de seguidores no Instagram. No fim do mês, porém, a marca caiu para 9,1 milhões. Já no último fim de semana, após o caso envolvendo o curso de tiro, os números voltaram a sofrer queda. Agora, Davi possui 9 milhões de seguidores.