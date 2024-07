Davi e novo affair trocam declarações na web: "Meu amor"

Pombinhos trocaram declarações - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito voltou a parar a web por conta de suas experiências amorosas. Depois do término polêmico com Mani Rego, dessa vez, o novo affair do campeão do BBB 24 é Tamires Assis, dançarina de bumbá.

Natural de Manaus, Tamires é modelo, dançarina e trabalha divulgando o Festival Folclórico de Parintins. Ela é guia do Boi Vermelho e Branco, sendo uma das mais cotadas para assumir o lugar de Isabelle Nogueira, ex-colega de reality do baiano, como cunhã-poranga do Boi Garantido. A moça até já passou por seletivas para ocupar o posto em 2025.

E claro que tantas semelhanças já a fizeram ser apontada como sósia de Isabelle. Além disso, a nova affair de Davi ainda faz parte do grupo Manaós, ONG que presta assistência a comunidades indígenas e ribeirinhas do Amazonas.

A história com Davi começou a pegar fogo depois que os dois trocaram um selinho durante uma live de Matteus. Pouco depois, o ex-motorista por aplicativo fez uma declaração no Instagram.

“Estou apaixonado”, escreveu o baiano. Nos comentários, a musa devolveu o carinho. “Meu amor! Lindo” disse.

Nos stories, ele ainda deu a entender que os dois irão se reencontrar nos próximos dias. “Semana que vem você vem direto para mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador”. Tamires retribuiu novamente com uma selfie: “Você me faz tão bem”, escreveu na legenda.

Por fim, Davi demonstrou seu real sentimento por ela: “Te amo, amor”.