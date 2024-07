Saiba quem é a musa do Boi Garantido, novo affair de Davi Brito

Tamires se apresenta em Festival de Paritins - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito não para e já foi flagrado em clima de romance com algumas influenciadoras como Jaqueliine Grohalski e Bárbara Contreras. A candidata da vez é Tamires Assis, musa do Boi Garantido, associação do Festival Folclórico de Parintins, município localizado no Amazonas.

O “futuro estudante de medicina”, como está na bio nas redes sociais, fez vários elogios para uma das musas do Boi Garantido na abertura do Festival, na noite desta quinta-feira, 27.

Nas redes sociais, Day Assayag, amiga de Tamires, publicou uma foto com os dois juntos, e mais duas pessoas, com a seguinte legenda: “festa dos visitantes”. Tamires publicou fotos curtindo o início das festividades, que teve um show do cantor Thiaguinho, e encontrou o ex-brother.

Tamires é musa do Boi Garantido | Foto: Reprodução | Instagram

Davi comentou na foto de Tamires e demonstrou interesse de ter uma aproximação: "Você é linda, não pelo seu corpo, mas sim pelo seu coração. E eu vou conhecê-lo muito mais", disse. Ele foi correspondido pela modelo, que declarou: "Lindo do meu coração".

Os dois curtiram festa juntos | Foto: Reprodução | Instagram

Nascida em Manaus, Tamires Assis tem uma função importante no Festival de Parintins. Ela ocupa o posto de guia e auxilia o levantador de toadas David Assayag, cantor do boi vermelho que é deficiente visual.



“Viva São João! Viva nosso amado Boi Garantido, 111 anos do boi de promessa, fé, tradição, amor, e verdadeiro boi do povão! O Boi de Parintins!”, escreveu nas redes sociais. Tamires também é dançarina e ajuda a divulgar o Festival Folclórico de Parintins durante todo o ano. Além disso, atua como ativista social no grupo Manós, ONG que presta assistência a comunidades indígenas e ribeirinhos do Amazonas.

Vários famosos compareceram às festividades do Boi Garantido, em Parintins. Entre eles estão ex-BBBs Ana Clara, Vyni e Matteus, a apresentadora Ana Maria Braga, o humorista Fábio Porchat e o jogador Romário.

O evento, que celebra a cultura e as tradições do Boi-Bumbá, ganhou mais visibilidade através de cunhã-poranga Isabelle Nogueira, que falou sobre o assunto durante o confinamento do BBB 24.