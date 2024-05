Isabelle Nogueira é recebida com grande festa em Manaus | A TARDE

Uma multidão de fãs parou Manaus para recepcionar a chegada da ex-participante do BBB24, Isabelle Nogueira. A sister foi recebida com grande festa ao som de tambores, neste sábado, 20, ao desembarcar na capital do Amazonas. Além da presença de muitos admiradores, incluindo os Bois Caprichoso e Garantido, ela ganhou vários presentes de boas-vindas, incluindo um grilo feito de crochê e um crachá de Ministra da Cultura.

Usando roupa e cocar vermelho, Isabelle teve direito a carreata, transportada por um carro de bombeiros até o Teatro Amazonas, onde aconteceu uma grande festa de celebração, batizada de "Festa da Cunhã", para comemorar sua passagem pelo BBB 24 com muita música. "Estava com muita saudade da nossa terra", ela disse no evento. Em discurso emocionado, Isabelle comentou sua iniciativa de falar da cultura do estado no reality show da Globo e do orgulho que ela sentia do Amazonas.

A dançarina também mandou um recado pra a "nação azulada" do Boi Caprichoso, seus rivais na Festa de Parintins, onde ela representa o Boi Garantido, agradecendo o fato de terem deixado a rivalidade de lado para apoiá-la. "Se eu cheguei até aqui, vocês fazem parte dessa contribuição, vocês foram fundamentais. Essa é a nossa alegria, a nossa rivalidade saudável que encantou o país todo".

Isabelle Nogueira ficou em 3º lugar no pódio, atrás do baiano Davi Brito, que foi o grande campeão da edição, e do gaúcho Matteus Amaral.

