"Apontaram coisas, mas não era o Davi que conhecia", lembra Isabelle | A TARDE

Terceiro lugar no Big Brother Brasil 24, Isabelle Nogueira refletiu sobre a pressão que enfrentou por outros participantes para abandonar Davi durante o reality.

Após o programa, ela contou que Davi foi uma grande surpresa para ela. Eles se conheceram no 'Puxadinho' e, segundo Isabelle, a conexão foi levada para dentro do game.

"A história de vida dele é muito aguerrida e parece muito comigo. As pessoas começara a apontar coisas e eu dizia não é esse o Davi que eu conheço. Lembro dos embates, ele sempre prestativo, os arrochas que a gente conhece, só eu e ele conhecia, a gente se conectava nessa alegria", disse Isabelle, que seguiu.

"É uma pessoa incrível, me fortaleceu muito para chegar até aqui. As pessoas diziam para não andar com ele, era muita gente falando. Mas eu via que ele não era, as pessoas não queriam dar oportunidade para conhecer ele, queriam opção de voto. Pensei, vamos continuar junto".

Ela afirmou ainda que, no início, começou a refletir se não estaria invadindo a vida do baiano.

"No começo, pensei: 'acho que estou entrando muito na vida de outra pessoa'. Mas eu via que ele conversava muito comigo. Fiquei muito triste quando tive que me afastar do Michel e da Raquele, pois achava que Davi estava certo".