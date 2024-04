É de Cajazeiras! Favorito da edição, Davi Brito é o campeão do BBB 24 | A TARDE

De vendedor de água, no balde, na Lapa, o motorista por aplicativo Davi Brito confirmou o favoritismo conquistado logo no início do programa e se tornou o grande campeão do Big Brother Brasil 24 nesta terça-feira, 16, com 60,52% dos votos.

>>> Davi na final: Relembre 5 momentos polêmicos do baiano no BBB 24

Com a vitória, ele leva para casa o prêmio de R$ 2.920.000, o maior de todas as temporadas. O segundo lugar ficou com Matteus, que teve 24,5% dos votos, e o terceiro lugar foi de Isabelle, com 14,98%.

Davi foi o primeiro a garantir uma vaga na final do reality show, após passar mais de 10 horas em uma prova de resistência, que lhe rendeu também um carro novo.

Além dos quase R$ 3 milhões, Davi leva também R$ 415 mil em prêmios, incluindo um carro, R$ 120 mil em dinheiro, R$ 5 mil em eletrodomésticos, R$ 5 mil em delivery, um smartphone e um videogame.

Davi foi dos últimos a entrar no reality show. Ele participou de uma seleção e foi escolhido pelo público para o grupo Pipoca após vir do Puxadinho.

Desde o início, Davi protagonizou diversos momentos polêmicos. Um dos momentos mais impactantes para o seu jogo foi a conversa com MC Binn e Lucas Buda, cujo conteúdo foi distorcido e Davi passou a ser considerado inimigo dos 'Camarotes'.

Em outro momento, Davi discutiu com Lucas e, durante a confusão, chamou o professor de capoeira de 'calabreso', termo que explodiu fora da casa, virou fantasia de carnaval, ganhou música e apelido entre populares.

Outro momento marcante vivido por Davi foi quando ele expôs que Leidy Elin votou no MC Binn. Após uma acalorada discussão, Leidy pegou roupas do baiano e jogou na piscina.

Com Wanessa Camargo, o brother viveu momentos de amor e ódio. A cantora, que lhe presenteou com um curso de medicina durante uma dinâmica, fez vários comentários críticos ao baiano. Em alguns momentos, ela se arrependia e voltava atrás. A história terminou com o pedido de Davi à produção para expulsar a artista, o que acabou acontecendo.