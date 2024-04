Matteus e Isabelle revelam futuro do casal após o BBB 24 | A TARDE

Matteus e Isabelle formaram um dos casais mais queridos do BBB 24, apesar do pouco tempo de relacionamento. Eles trocaram os primeiros beijos nas últimas semanas do confinamento. Em entrevista ao gshow, eles contaram que os dois concordaram que, antes de decidirem qualquer coisa sobre o futuro da relação, eles precisam conversar.

“Agora é um momento muito delicado. Agora, a gente vai conversar, vai ver nossas famílias, ver como serão os próximos capítulos, mas o carinho é inegável”, disse Matteus. Ele garantiu ainda que irá ao Amazonas visitar a manauara.



“Eu falei pra ele que, independente de qualquer coisa, eu quero muito que ele vá para o Amazonas para ele viver esse intercâmbio cultural. E, eu também, porque a cultura dele é muito linda, é uma cultura completamente atípica da minha, e eu quero também viver, conhecer”, completou Isabelle.



Ao falar sobre o futuro, a ex-sister garantiu que eles vão se falar. “Acho que, de qualquer forma, a gente vai se falar, vai se ver aqui fora”, disse.