“Papo de futuro”, diz Davi Brito sobre romance com Tamires Assis

O campeão do BBB-24, Davi Brito com Tamires Assis, musa do Boi Garantido - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O campeão do BBB-24, Davi Brito, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 03, para dar mais detalhes sobre seu romance com Tamires Assis, musa do Boi Garantido. Após ser flagrado aos beijos com a dançarina, ele chegou a afirmar publicamente que estava "apaixonado".

Davi explicou que ele e Tamires estão se conhecendo e vislumbram um futuro juntos. "Estamos com planos. Vários planos de futuro aí, vários planos. Papo de futuro. E que Deus nos abençoe", revelou.

Os internautas comentaram sobre o caso. "Ele faz o que quiser. Que Deus os abençoe. Sejam felizes", disse um. Por outro lado, teve quem não concordasse muito com a relação: "Se você estivesse dirigindo Uber, essa mulher nem olharia para você".

Além disso, alguns aproveitaram a polêmica para lembrar do relacionamento anterior do campeão do BBB-24 com sua ex, Mani Rego: "Ele também estava conhecendo a Mani, segundo ele", completou outro.

>>> Relembre o caso: Davi 'foge' de compromisso com namorada: “A gente tá se conhecendo”