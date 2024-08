Davi Brito fala pela 1ª vez após ser acusado de ameaçar ex com arma

Davi Brito se manifestou após grave acusação - Foto: Reprodução | Youtube

Davi Brito decidiu usar o seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira, 2, sobre a mais nova polêmica envolvendo a Tamires de Assis, que pediu medida protetiva contra o famoso. O pedido foi feito pela manauara na Justiça do Amazonas.

Nos stories da sua rede social, o ex-BBB negou as acusações de ameaçar a famosa com arma e até mesmo a existência do pedido judicial.

"Eu fui tomar um curso de tiro e já estão dizendo que ameacei pessoas com arma de fogo. Só estou passando para deixar claro o meu respeito", escreveu, fazendo relação à musa do Garantido.

Ele ainda disse que a amizade com Tamires continuará: "Agora levantar acusação dessas contra a minha pessoa isso não existe. A internet está ficando cada vez pior".

Davi Brito também falou que as acusações são para lhe derrubar e que sofre com uma "perseguição": "Não posso postar uma foto, não posso fazer nada. [...] Sou um ser humano".

Ao Portal ATARDE, a assessoria jurídica do campeão do BBB 24 também negou o pedido judicial que teria sido feito por Tamires.