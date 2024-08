Em vídeo, Davi nega ter ameaçado ex com arma: "Para que tá feio"

Tamires de Assis garantiu ter recebido ameaça de Davi Brito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito, campeão do BBB 24, apareceu em vídeo na manhã deste sábado, 3, para negar mais uma vez ter ameaçado a ex-namorada, Tamires Assis, com uma arma. O baiano foi alvo de um pedido de medida protetiva solicitado pela manauara.

"Estou passando aqui para deixar um recado. Tem uma galera falando com minha mãe, minha família, preocupado. Bora colocar a cabeça para funcionar. Como que eu ameaço alguém com uma arma e no outro dia a pessoa bem me ver? Você entende a logistica?", raciocina o ex-motorista de aplicativo.

"Como que alguém me ameaça e no outro dia vou ver a pessoa? Bora parar que tá feio. É só colocar a cabeça no lugar", encerrou.

No início da noite desta sexta, 2, quando o pedido de medida protetiva vazou na imprensa, Davi já tinha negado a acusação.

"Eu fui tomar um curso de tiro e já estão dizendo que ameacei pessoas com arma de fogo. Só estou passando para deixar claro o meu respeito", escreveu, fazendo relação à musa do Garantido.

Ele ainda disse que a amizade com Tamires continuará: "Agora levantar acusação dessas contra a minha pessoa isso não existe. A internet está ficando cada vez pior".

Davi Brito também falou que as acusações são para lhe derrubar e que sofre com uma "perseguição": "Não posso postar uma foto, não posso fazer nada. [...] Sou um ser humano".

Tamires confirma pedido

Tamires Assis comentou o pedido de medida protetiva contra seu ex-namorado, Davi Brito, nesta sexta-feira, 2. Ela confirmou a solicitação que fez na Justiça do Amazonas, que já teria concedido uma medida para a manauara.

"O processo está em segredo de Justiça e as provas estão nos autos. A sentença da medida protetiva vazou. Não estou bem psicologicamente, mas confio na Justiça", afirmou a musa do Boi Garantido em entrevista ao portal Hugo Gloss.

No processo, Tamires declarou que o ex-participante do reality da Globo teria ameaçado ela com uma arma de fogo por uma ligação de vídeo no dia 15 de julho, agindo de forma agressiva e possessiva pela então namorada.

A dançarina também comentou que, no dia seguinte ao ocorrido, iria para Salvador. Ela foi surpreendida com a notícia de que ele estaria doente e, por isso, não poderia vê-la. Na época, a web apontou que a doença era mentira.