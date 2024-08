Viciou! Davi faz tatuagem enorme no peito e surpreende com desenho

Davi Brito apareceu com nova tatuagem - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito surpreendeu mais uma vez. Depois de chamar a atenção ao fechar um dos seus braço com várias tatuagens, o campeão do BBB 24 investiu em mais uma nova marca.

Leia Mais:

>>> Davi pode ser preso? Justiça autoriza prisão e revela condição

>>>Torrou prêmio e perdeu prestígio: por que o pós-BBB de Davi é péssimo

>>> Mãe de Davi surpreende após acusações contra o filho: “Luto”

>>> Defesa de Davi toma atitude sobre vazamento de prints

Neste domingo, 4, o ex-BBB mostrou um desenho, desta vez, em seu peito. O desenho escolhido por Davi foi um lobo bem grande.

"O homem realmente gostou da coisa e quis repetir a dose! Veio com o projeto em mente e foi muito fácil jogar na pele. Muita risada e muita resenha com esse ser humano ímpar que ele é", declarou o tatuador Gian Lucca Betiol, que compartilhou um vídeo nas redes.

O profissional, inclusive, foi o mesmo tatuador que fez as primeiras marcas no corpo de Davi. Há algumas semanas, o milionário fechou seu braço em apenas uma sessão.

A primeira tatuagem, indo do início do ombro até o pulso, contou com diferentes desenhos no braço direito do ex-BBB: um leão, uma águia, um olho e alguns símbolos.